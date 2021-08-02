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02 августа 2021, 13:53 249

На Закарпатье из-за удара молнии загорелся дом

02 августа 2021, 13:53 249
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Фото из открытых источников
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В селе Солотвино Тячевского района Закарпатской области от удара молнии загорелся дом

Как пишет RegioNews, об этом информирует ГСЧС.

Известно, что на момент инцидента муж владелицы как раз сидел в беседке в саду. Тогда же он и увидел, как молния ударила в крышу дома, после чего исчез свет. Когда хозяин подошел ближе, то увидел огонь из-под крыши дома, который уже перекидывался на пристроенную к ней летнюю кухню.

Пожар уничтожил перекрытия на площади 450 кв. м и вещи домашнего обихода. Спасателям удалось потушить огонь и спасти от уничтожения соседский жилой дом.

Напомним, недавно на Волыни из-за удара молнии горели два здания.

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