На Закарпатье из-за удара молнии загорелся дом
В селе Солотвино Тячевского района Закарпатской области от удара молнии загорелся дом
Как пишет RegioNews, об этом информирует ГСЧС.
Известно, что на момент инцидента муж владелицы как раз сидел в беседке в саду. Тогда же он и увидел, как молния ударила в крышу дома, после чего исчез свет. Когда хозяин подошел ближе, то увидел огонь из-под крыши дома, который уже перекидывался на пристроенную к ней летнюю кухню.
Пожар уничтожил перекрытия на площади 450 кв. м и вещи домашнего обихода. Спасателям удалось потушить огонь и спасти от уничтожения соседский жилой дом.
Напомним, недавно на Волыни из-за удара молнии горели два здания.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине