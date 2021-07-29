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29 июля 2021, 10:24 27

В Киеве в торговом центре произошел взрыв

29 июля 2021, 10:24 27
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Фото: Нацполиция
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В столице в Оболонском районе 29 июля утром в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, в результате взрыва никто не пострадал, пишет RegioNews.

Предварительно правоохранители установили, что в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.

Полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия.

Напомним, недавно в Киеве КГГА "заминировали" - тогда аноним требовал выкуп 0,5 биткоина.

Киев почта взрыв полиция Граната

 
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