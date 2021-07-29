В Киеве в торговом центре произошел взрыв
В столице в Оболонском районе 29 июля утром в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата
Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, в результате взрыва никто не пострадал, пишет RegioNews.
Предварительно правоохранители установили, что в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.
Полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия.
Напомним, недавно в Киеве КГГА "заминировали" - тогда аноним требовал выкуп 0,5 биткоина.
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