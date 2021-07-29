В Украине второй за день взрыв в почтомате, пострадавших нет

В Украине произошел второй за день взрыв в почтомате. На этот раз взрывное устройство сработало в Одессе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области

Отмечается, что утром в полицию обратились представители почты с заявлением о повреждении ячейки для хранения посылок.

"Во время обследования объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков поштомату сработало самодельное устройство, которое состояло из електротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. В результате взрыва никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Остатки самодельного устройства направлены на экспертизу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня утром в Оболонском районе Киева в помещении одного из торговых центров произошел взрыв в почтомате. По данным полиции, там тоже взорвалась самодельная бомба.