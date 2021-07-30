Из-за взрывов в почтоматах почтовый оператор будет проверять посылки рентгеном

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт "Новой почты".

В ночь на 29 июля произошел взрыв в ячейке почтомата Новой почты в Киеве, а затем в ячейке почтомата в Одессе. Во время взрывов никто не пострадал. К месту инцидентов прибыли правоохранительные органы. Сейчас продолжаются следственные действия. "Новая почта" со своей стороны всячески способствует расследованию.

Для нас это событие - тревожный сигнал настроений в обществе, - говорится в сообщении.

В компании сообщают о принятых решениях:

1. Установить на всех терминалах и депо раписканы, рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов.

2. Начать сотрудничать с профессиональными кинологическими службами во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов.

3. Внедрить процесс полной идентификации клиентов для исключения ситуации отправления подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей.

Как сообщалось, 29 июля утром в Киеве в торговом центре произошел взрыв почтомата в Оболонском районе.

Впоследствии случился второй за день взрыв в почтомате, пострадавших нет. На этот раз взрывное устройство сработало в Одессе.