На территории психиатрической больницы в Киеве произошел взрыв: погиб парень
В Шевченковском районе столицы на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва погиб 21-летний парень
Как передает RegioNews, об этом информирует пресс-служба Нацполиции.
Сообщение о том, что в недостроенном здании на территории парка "Кирилловский Гай" произошел взрыв, поступило в полицию около 23:00.
Было установлено, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель, 2000 года рождения.
По данному факту следователем полиции начато уголовное производство. Предварительная квалификация - самоубийство.
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехническая служба, кинологи и врачи.
Напомним, ранее в Оболонском районе Киева в помещении одного из торговых центров произошел взрыв в почтомате. По данным полиции, там взорвалась самодельная бомба.