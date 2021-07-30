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На территории психиатрической больницы в Киеве произошел взрыв: погиб парень
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30 июля 2021, 09:31 175

На территории психиатрической больницы в Киеве произошел взрыв: погиб парень

30 июля 2021, 09:31 175
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Фото: Нацполиция
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В Шевченковском районе столицы на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва погиб 21-летний парень

Как передает RegioNews, об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

Сообщение о том, что в недостроенном здании на территории парка "Кирилловский Гай" произошел взрыв, поступило в полицию около 23:00.

Было установлено, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель, 2000 года рождения.

По данному факту следователем полиции начато уголовное производство. Предварительная квалификация - самоубийство.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехническая служба, кинологи и врачи.

Напомним, ранее в Оболонском районе Киева в помещении одного из торговых центров произошел взрыв в почтомате. По данным полиции, там взорвалась самодельная бомба.

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