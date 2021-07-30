На территории психиатрической больницы в Киеве произошел взрыв: погиб парень

Фото: Нацполиция

В Шевченковском районе столицы на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва погиб 21-летний парень

Как передает RegioNews, об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

Сообщение о том, что в недостроенном здании на территории парка "Кирилловский Гай" произошел взрыв, поступило в полицию около 23:00.

Было установлено, что на крыше корпуса психиатрической больницы в результате взрыва неустановленного устройства погиб местный житель, 2000 года рождения.

По данному факту следователем полиции начато уголовное производство. Предварительная квалификация - самоубийство.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехническая служба, кинологи и врачи.

Напомним, ранее в Оболонском районе Киева в помещении одного из торговых центров произошел взрыв в почтомате. По данным полиции, там взорвалась самодельная бомба.