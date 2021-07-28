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28 июля 2021, 16:51 38

На Чернобыльской АЭС взрывчатку не нашли - Нацполиция

28 июля 2021, 16:51 38
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Фото: из открытых источников
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Правоохранители во время проверки территории атомной электростанции не обнаружили взрывных устройств и опасных веществ

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Известно, что сообщение о заминировании АЭС поступило на электронный адрес предприятия. Сотрудники электростанции об этом сообщили в полицию и СБУ.

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции, кинологи, взрывотехники полиции Киевщины.

Во время проведения проверки взрывных устройств и опасных веществ на территории атомной электростанции выявлено не было, в 15.20 режим аварийной опасности снято", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правоохранители Киевской области проверяют анонимное сообщение о минировании Чернобыльской атомной электростанции, которое поступило на электронную почту ЧАЭС.

СБУ минирование взрыв полиция ЧАЭС

 
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