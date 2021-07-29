Иностранцу, который в желудке ввез в Украину более килограмма кокаина, суд дал 7 лет тюрьмы

Фото СБУ

Бориспольский горрайонный суд дал 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества иностранцу, которого поймали на таможне в аэропорту с килограммом кокаина в желудке

Об этом сообщает ГПУ, передает RegioNews.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, осуществил контрабанду наркотиков на территорию Украины.

В гостиничном номере в Бразилии он глотнул 91 капсулу с кокаином, после чего сразу вылетел в Киев. В аэропорту "Борисполь" иностранца просветили с применением компьютерной томографии брюшной полости и в желудке обнаружили эти капсулы.

В связи с тем, что иностранец сотрудничал со следствием, было заключено соглашение о признании виновности, на основании которого он был осужден. Суд признал иностранца виновным в контрабанде наркотических средств и назначил наказание – 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

Как сообщалось, 21 июля СБУ задержала наркокурьера, который пытался провести кокаин в желудке.