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29 июля 2021, 21:32 3

Иностранцу, который в желудке ввез в Украину более килограмма кокаина, суд дал 7 лет тюрьмы

29 июля 2021, 21:32 3
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Фото СБУ
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Бориспольский горрайонный суд дал 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества иностранцу, которого поймали на таможне в аэропорту с килограммом кокаина в желудке

Об этом сообщает ГПУ, передает RegioNews.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, осуществил контрабанду наркотиков на территорию Украины.

В гостиничном номере в Бразилии он глотнул 91 капсулу с кокаином, после чего сразу вылетел в Киев. В аэропорту "Борисполь" иностранца просветили с применением компьютерной томографии брюшной полости и в желудке обнаружили эти капсулы.

В связи с тем, что иностранец сотрудничал со следствием, было заключено соглашение о признании виновности, на основании которого он был осужден. Суд признал иностранца виновным в контрабанде наркотических средств и назначил наказание – 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

Как сообщалось, 21 июля СБУ задержала наркокурьера, который пытался провести кокаин в желудке.

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