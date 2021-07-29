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29 липня 2021, 21:32 3

Іноземцю, який у шлунку ввіз в Україну понад кілограм кокаїну, суд дав 7 років в'язниці

29 липня 2021, 21:32 3
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Фото СБУ
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Бориспільський міськрайонний суд дав 7 років тюрми з конфіскацією майна іноземцю, якого спіймали на митниці в аеропорту з кілограмом кокаїну у шлунку

Про це повідомляє ГПУ, передає RegioNews.

Прокурори у суді довели, що чоловік, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, здійснив контрабанду наркотиків на територію України.

У готельному номері в Бразилії він ковтнув 91 капсулу з кокаїном, після чого одразу вилетів до Києва. В аеропорту "Бориспіль" іноземця просвітили із застосуванням комп’ютерної томографії черевної порожнини та у шлунку виявили ці капсули.

У зв’язку з тим, що іноземець співпрацював зі слідством, було укладено угоду про визнання винуватості, на підставі якої його було засуджено. Суд визнав іноземця винним у контрабанді наркотичних засобів та призначив покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 305 КК України).

Як повідомлялося, 21 липня СБУ затримала наркокур'єра, який намагався провести кокаїн у шлунку.

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