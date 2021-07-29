У киевлянина в банках из-под моющих средств нашли наркотики на 4 миллиона

Фото: Нацполиция

В Подольском районе столицы правоохранители задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте наркотиков и психотропов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Установлено, что за товар клиенты рассчитывались с ним криптовалютой - биткоинами.

"Товар" мужчина скрывал в банках с моющими средствами и отправлял клиентам под видом бытовой химии. А для хранения и фасовки запрещенных веществ специально арендовал квартиру в одном из районов столицы.

Теперь за такой "бизнес" ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 21 июля СБУ задержала наркокурьера, который пытался провести кокаин в желудке.