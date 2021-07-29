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29 июля 2021, 09:09 222

Из-за непогоды 120 населенных пунктов Украины остались без света

29 июля 2021, 09:09 222
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Фото: из открытых источников
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Из-за сильной грозы и порывов ветра без электроэнергии в Украине остались 120 населенных пунктов в пяти областях

Как передает RegioNews об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По состоянию на 7 ч. 29 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях", - говорится в сообщении.

Так, без электроэнергии остались населенные пункты в пяти областях: во Львовской - 44, Черновицкой - 25, Житомирской-20, Ивано-Франковской - 20 и Тернопольской - 11.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Кропивницком вечером 20 июля пронесся мощный ливень с градом и шквалами, от которой сильно пострадала инфраструктура города.

непогода электричество спасатели ГСЧС область

 
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