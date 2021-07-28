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28 июля 2021, 16:34 2844

В 20 областях Украины синоптики объявили первый уровень опасности

28 июля 2021, 16:34 2844
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Фото: из открытых источников
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Синоптики предупредили о значительном ухудшении погоды в четверг, 29 июля, в связи с сильными порывами ветра до 20 м/с, грозой и градом

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

29 июля днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - предупредили синоптики.

Поэтому в 20 областях страны объявили первый уровень опасности - "желтый".

Во время сильного ветра и грозы синоптики советуют не ходить под деревьями.

Напомним, 28 июля из-за грозы в Украине обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях.

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