В 20 областях Украины синоптики объявили первый уровень опасности
Синоптики предупредили о значительном ухудшении погоды в четверг, 29 июля, в связи с сильными порывами ветра до 20 м/с, грозой и градом
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
29 июля днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - предупредили синоптики.
Поэтому в 20 областях страны объявили первый уровень опасности - "желтый".
Во время сильного ветра и грозы синоптики советуют не ходить под деревьями.
Напомним, 28 июля из-за грозы в Украине обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях.
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