Из-за удара молнии на Ровенщине спасатели четыре часа тушили пожар в школе
В ночь на 27 июля в селе Перекалье Ровенской области загорелась школа. По предварительным данным спасателей, это произошло из-за удара молнии
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.
На место происшествия были направлены два дежурных отделения спасателей, местную пожарную команду и пожарную автоцистерну лесного хозяйства. Прибыв на место происшествия спасатели установили, что горит кровля местной школы.
Параллельно с тушением спасателям пришлось выносить имущество и оборудование из учебных кабинетов.
Вероятная причина пожара - разряд молнии. Окончательная причина пожара и размер ущерба устанавливаются", - отметили в ГСЧС.
Полностью ликвидировать пожар удалось лишь через четыре часа после возгорания. Сообщается, что огнем уничтожено перекрытие на площе в 360 кв. м. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, недавно на Закарпатье молния попала в базу отдыха и стала причиной пожара.