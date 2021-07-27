Из-за удара молнии на Ровенщине спасатели четыре часа тушили пожар в школе

Фото: ГСЧС

В ночь на 27 июля в селе Перекалье Ровенской области загорелась школа. По предварительным данным спасателей, это произошло из-за удара молнии

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

На место происшествия были направлены два дежурных отделения спасателей, местную пожарную команду и пожарную автоцистерну лесного хозяйства. Прибыв на место происшествия спасатели установили, что горит кровля местной школы.

Параллельно с тушением спасателям пришлось выносить имущество и оборудование из учебных кабинетов.

Вероятная причина пожара - разряд молнии. Окончательная причина пожара и размер ущерба устанавливаются", - отметили в ГСЧС.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь через четыре часа после возгорания. Сообщается, что огнем уничтожено перекрытие на площе в 360 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, недавно на Закарпатье молния попала в базу отдыха и стала причиной пожара.