На Волыни из-за удара молнии горели два здания
На Волыни в Ковельском районе спасатели ликвидировали два пожара в жилом секторе, вызванные разрядом молнии
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Волынской области.
Огнем занялись хозяйственные постройки в поселках Старая Выжевка и Шацк Ковельского района. Его оперативно укротили спасатели", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что вероятная причина обоих пожаров - разряд молнии. Окончательная причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
Ранее сообщалось, что из-за удара молнии на Ровенщине спасатели четыре часа тушили пожар в школе.
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