На Волыни из-за удара молнии горели два здания

Фото: ГСЧС

На Волыни в Ковельском районе спасатели ликвидировали два пожара в жилом секторе, вызванные разрядом молнии

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Волынской области.

Огнем занялись хозяйственные постройки в поселках Старая Выжевка и Шацк Ковельского района. Его оперативно укротили спасатели", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что вероятная причина обоих пожаров - разряд молнии. Окончательная причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Ранее сообщалось, что из-за удара молнии на Ровенщине спасатели четыре часа тушили пожар в школе.