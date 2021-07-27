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27 июля 2021, 15:31 393

На Волыни из-за удара молнии горели два здания

27 июля 2021, 15:31 393
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Фото: ГСЧС
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На Волыни в Ковельском районе спасатели ликвидировали два пожара в жилом секторе, вызванные разрядом молнии

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Волынской области.

Огнем занялись хозяйственные постройки в поселках Старая Выжевка и Шацк Ковельского района. Его оперативно укротили спасатели", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что вероятная причина обоих пожаров - разряд молнии. Окончательная причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Ранее сообщалось, что из-за удара молнии на Ровенщине спасатели четыре часа тушили пожар в школе.

пожар спасатели ГСЧС Волынская область Дом

 
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