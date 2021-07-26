Минэнерго до конца июля озвучит новые тарифы на электроэнергию

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Министерство энергетики совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка прорабатывает варианты изменения тарифа на электрическую энергию

Об этом министерство сообщает в ответе на запрос УНИАН, передает RegioNews.

Таким образом, ведомство в ближайшее время представит новую модель специальных обязательств на рынке электрической энергии (ПСО), которым, в том числе регулируются тарифы для населения.

По модели специальных обязанностей на рынке электроэнергии и соответственно тарифов на электрическую энергию сообщаем, что сейчас вопрос прорабатывается совместно с НКРЭКУ и участниками рынка, - говорится в ответе Минэнерго.

При этом пресс-служба ведомства не уточнила, какие именно варианты тарифных изменений будут предложены.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель предусматривает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, потребляющих до 100 кВт-ч электроэнергии на месяц. Сейчас это около 41% потребителей из 16,9 млн домохозяйств. И повышение тарифа для тех, кто потребляет сверх этой нормы, то есть для большинства.

Окончательные новые расценки Минэнерго должно озвучить до конца июля, но вероятно потребителей разделят на категории: которые потребляют от 100 до 300 кВт-ч, от 300 до 500 кВт-ч и свыше 500 кВт-ч в месяц. При этом самый высокий тариф может быть определен на уровне около 3,5 грн за кВт-ч.

Нынешний действующий тариф на электричество установлен на уровне 1,68 грн за кВт-ч для всех потребителей.

Как сообщалось, в НКРЭКУ анонсируют повышение тарифа на электроэнергию.

Раньше правительство отсрочило повышение цен на электроэнергию. Кабинет министров сохранил фиксированные цены на электроэнергию для населения до 1 августа текущего года. Тариф сохранится на уровне 1,68 грн/кВт-ч.