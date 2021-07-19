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19 июля 2021, 11:37 1364

В Кабмине хотят повысить минимальную зарплату: когда и на сколько

19 июля 2021, 11:37 1364
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров предлагает в 2022 году поднять минимальную зарплату на 18,5% с 6500 до 7700 гривен

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире "24 канала", пишет RegioNews.

"Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим (минимальную зарплату, - ред.) до 7700 гривен", - сказал он.

По его словам, в дальнейшем рост минимальной зарплаты будет не таким значительным - прогнозируемая инфляция плюс 2%.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о повышении "минималки" медикам.

Кабмин зарплаты минимальная зарплата Сергей Марченко

 
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