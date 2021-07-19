В Кабмине хотят повысить минимальную зарплату: когда и на сколько
Кабинет министров предлагает в 2022 году поднять минимальную зарплату на 18,5% с 6500 до 7700 гривен
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире "24 канала", пишет RegioNews.
"Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим (минимальную зарплату, - ред.) до 7700 гривен", - сказал он.
По его словам, в дальнейшем рост минимальной зарплаты будет не таким значительным - прогнозируемая инфляция плюс 2%.
Напомним, ранее Зеленский подписал указ о повышении "минималки" медикам.
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