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22 июля 2021, 14:50 9

В НБУ ожидают, что инфляция в 2021 году вырастет почти до 10%

22 июля 2021, 14:50 9
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Фото из открытых источников
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Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% (в апрельском прогнозе) до 9,6% и ожидает ее возвращения к 5% к второй половине 2022 года

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт НБУ.

В НБУ ожидают, что во втором полугодиии 2022 года инфляция снизиться до 5%

"Учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6%. После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители", – отмечается в сообщении

В НБУ добавляю, что инфляционный пик придется на осень 2021 года, после чего инфляция начнет снижаться и вернется в целевой диапазон 5%±1 п.п. во втором полугодии 2022 года.

"Снижение инфляции произойдет благодаря корректировке цен на энергоносители и урожаю зерновых", - добавляют в НБУ.

Напомним, что по расчетам правительства инфляция вернется к уровню в 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%.

зерно НБУ урожай цена энергетика

 
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