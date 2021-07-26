На Киевщине задержали банду, которая грабила судей и прокуроров
На Киевщине полицейские задержали преступную группировку, которой руководил экс-сотрудник одной из силовых структур, которая грабила судей и чиновников. Оно действовало с 2017 года.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.
Правоохранители подозревают злоумышленников в совершении более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.
"Жертвами нападавших стали чиновники, судьи, правоохранители. Разбойники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграм-канал. ОПГ действовала с 2017 года. Главарь-эксотрудник одной из силовых структур", – уточнили в прессслужбе полиции.
Напомним, что в конце июня на Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила людей
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