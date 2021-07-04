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04 июля 2021, 14:21 19

В Киеве задержали скандального нардепа-"слугу" Брагара

04 июля 2021, 14:21 19
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Фото из открытых источников
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В Киеве 3 июля полиция остановила авто Toyota Camry, водителем которого оказался народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар

Об этом сообщил сам нардеп в Facebook, пишет RegioNews.

По словам Брагара, его остановили за отсутствие освещения государственного номера на авто.

"Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я вроде бы нахожусь в состоянии наркотического опьянения, которое в отличие от алкогольного опьянения проверяется достаточно долго", – написал он.

Нардеп отметил, что прошел экспертизу, результаты которой будут через семь дней. Брагар также сообщил, что сделал "параллельный независимый тест", который оказался отрицательным.

В то же время в dtp.kiev.ua сообщили, что после общения с Брагаром полиция заподозрила у него наркотическое опьянение и предложила поехать и сдать анализы на содержание наркотиков в крови. По словам патрульных, народный депутат им угрожал.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Брагар высказался за легализацию марихуаны.

Украина Слуга народа задержание нардепы нардеп

 
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