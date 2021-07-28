Коронавирус в Украине: 717 новых случаев за сутки

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За сутки 27 июля 2021 года в Украине зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 36, медработников – 97)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.

Также за минувшие сутки: госпитализировано - 507 человек; летальных исходов – 15; выздоровело – 459 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 20 673 человека, методом ИФА – 8 592 человека, экспресс-тестами – 16 979 человек.

За все время пандемии в Украине: заболевших – 2 250 061 лицо; выздоровело – 2 185 339 человек; летальных случаев – 52 891; проведено ПЦР-тестов – 11 321 947.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера в Киеве зафиксировано 188 новых случаев COVID-19.

Вместе с тем, за предыдущие сутки в Украине обнаружили 681 случай заражения.