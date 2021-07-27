08:51  27 июля
COVID в Украине: за сутки выявили 681 случай заражения
08:32  27 июля
Полиция перекрыла центр Киева из-за празднования в честь годовщины Крещения Киевской Руси
08:11  27 июля
Сутки на Донбассе: зафиксировано 15 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
27 июля 2021, 08:51 18

COVID в Украине: за сутки выявили 681 случай заражения

27 июля 2021, 08:51 18
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество новых больных - в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Всего за 26 июля в Украине протестировали: методом ПЦР – 22 330 человек, методом ИФА – 8 918 человек, экспресс-тестами – 13 491 человек.

Также сообщается о госпитализации 266 человек, еще выздоровели 515 человек, а 27 - умерло.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 2 249 344 человек, из них выздоровели 2 184 880 человек, умерли 52 876 человек.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье у шести человек подозревают случаи штамма "Дельта", для точного подтверждения их биоматериалы направили в европейские лаборатории.

коронавирус пандемия Минздрав госпитализация медики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua