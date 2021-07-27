COVID в Украине: за сутки выявили 681 случай заражения

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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество новых больных - в Киеве и Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Всего за 26 июля в Украине протестировали: методом ПЦР – 22 330 человек, методом ИФА – 8 918 человек, экспресс-тестами – 13 491 человек.

Также сообщается о госпитализации 266 человек, еще выздоровели 515 человек, а 27 - умерло.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 обнаружили у 2 249 344 человек, из них выздоровели 2 184 880 человек, умерли 52 876 человек.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье у шести человек подозревают случаи штамма "Дельта", для точного подтверждения их биоматериалы направили в европейские лаборатории.