В Киеве 188 новых случаев COVID-19 - Кличко

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В Киеве выявили за минувшие сутки 188 больных на коронавирус. Летальных исходов нет

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу КГГА

"188 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных исходов от вируса не зарегистрировано. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 218 201", – сообщил глава столицы Виталий Кличко.

По его словам заболели: 111 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 65 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет. А также 8 девочек от 1 до 17 лет и 4 мальчика от 2 до 13 лет. COVID-19 и пневмониями.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском районе – 60, в Святошинском – 38 и в Шевченковском районе – 27 случаев", – отметил Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 28 больных на коронавирус. А также 31 человека с подозрением на

Выздоровели за прошедшие сутки 130 человек. Всего коронавирус преодолели 208 723 жителя столицы.

Напомним, что 11 июня в Центре массовой вакцинации Киева ввели новые правила записи на прививку.