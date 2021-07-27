НСЗУ не хватает денег на финансирование лечения от Covid-19

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На финансирование услуг по лечению COVID-19 по программе медгарантий в сентябре-декабре 2021 года необходимо выделить дополнительно 5-10 млрд грн.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам заместителя директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Анна Фенчак, эта сумма потенциально может увеличиться

"Согласно нашему моделированию, рост заболеваемости ожидается в конце августа – в сентябре. Если говорить об оплате услуг, предоставляемых пациентам с COVID-19, возникнет потребность в дополнительных средствах. При условии эффективного распределения маршрутов пациента ожидается, что общая потребность на сентябрь-декабрь составит от 5 до 10 млрд грн в зависимости от того, как будет развиваться пандемия. Если будем расширять сеть медучреждений, привлекать не совсем эффективную команду, то эта сумма может увеличиться", - сказала она

Кроме этого, по словам Фенчак, в начале 2021 года 6,5 млрд грн были перераспределены из программы медгарантий на вакцинацию. Сейчас вернули только половину этих средств.

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