В Ивано-Франковске откроют еще два центра массовой COVID-вакцинации

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В Ивано-Франковске заработают еще два центра массовой вакцинации: в Колледже физического воспитания и в "Эпицентре"

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук на своей странице в Фейсбуке, пишет RegioNews.

"В настоящее время отработана возможность открытия дополнительных центров и пунктов прививки в нашей области. В частности, г. Ивано-Франковск, колледж физического воспитания по ул. Мазепы, 142а (ежедневно) и в торговом центре "эпицентр" (суббота, воскресенье) по ул. Ивасюка,17, которые заработают в эти дни", - сообщил Савчук.

По его информации, прививки будут проводить вакциной CoronaVac и Moderna.

Напомним, ранее мэр Кропивницкого предложил вакцинировать от COVID в общественном транспорте.