На острове "Хортица" произошел пожар. Выгорело 10 гектаров леса

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Об этом пишет Regionews со ссылкой на страницу заповедника у Facebook.

Горел сосновый лес вблизи станции Сечь и балки Генералка. По состоянию на 15.00 выгорело 10 гектаров леса

"На место срочно выехала Добровольная пожарная дружина заповедника, наши сотрудники, даже женщины, работники ONUR, 3, 2, 5, 1 и 7 пожарные части Главного управление ГСЧС Украины в Запорожской области, работает 10 единиц техники. Работу осложняет сильный ветер. Сейчас пожар удается локализовать", - отмечается в сообщении

Возможными причинами пожара называют как халатность так и целенаправленный поджог.

Генеральный директор заповедника Максим Остапенко в своем Facebook сообщил, что по состоянию на 15:30 распространение пожара остановили.

"Благодаря нашим огнеборцам ГСЧС и дпд Хортица Национальный заповедник пожар локализован и остановлен!",- написал он в комментариях к своей публикации.

Напомним, что это далеко не первый пожар в заповеднике. По данным ДСНС в 2020 году зафиксировано 7 пожаров