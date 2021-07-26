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26 июля 2021, 17:17 5

В Харькове из-под земли посреди улицы вырвались клубы дыма

26 июля 2021, 17:17 5
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Status Quo
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В крупнейшем жилом массиве города Харькова 26 июля произошло возгорание посреди улицы

Как сообщило местное издание Status Quo, из-под земли вырвался столб огня, пишет RegioNews.

"Возгорание возникло сегодня, 26 июля, на Салтовке. Чрезвычайная ситуация произошла на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда", - говорится в сообщении.

На кадрах с места инцидента видно, как из-под земли вырывается столб огня и клубы дыма.

Напомним, недавно на Полтавщине сгорели почти три десятка ульев с пчелами.

Украина Харьков инцидент огонь Харьковская область

 
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