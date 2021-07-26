В Харькове из-под земли посреди улицы вырвались клубы дыма
В крупнейшем жилом массиве города Харькова 26 июля произошло возгорание посреди улицы
Как сообщило местное издание Status Quo, из-под земли вырвался столб огня, пишет RegioNews.
"Возгорание возникло сегодня, 26 июля, на Салтовке. Чрезвычайная ситуация произошла на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда", - говорится в сообщении.
На кадрах с места инцидента видно, как из-под земли вырывается столб огня и клубы дыма.
Напомним, недавно на Полтавщине сгорели почти три десятка ульев с пчелами.
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