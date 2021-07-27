В Краматорске больше не работает центр массовой COVID-вакцинации: в чем причина

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Центр массовой вакцинации от коронавируса в Краматорске Донецкой области прекратил свою работу

Об этом сообщил начальник городского отдела здравоохранения Андрей Петриченко, пишет RegioNews со ссылкой на "Новости Донбасса".

Центр массовой вакцинации был расположен на ледовой арене. За все время его работы там вакцинировали 871 человека.

Власти Краматорска подумали, что для иммунизации жителей хватит пунктов вакцинации в амбулаториях №1 и 2. Совокупно в них можно проводить 270 прививок на сутки.

В мэрии пообещали улучшить вакцинацию в амбулатории №2. Так, с пятницы там заработает третья бригада врачей, график работы будет с 8:00 до 15:00 по будням. Те люди, которые записывались в очередь на вакцинацию, будут приглашены на конкретное время по телефону, чтобы избежать очередей.

Напомним, ранее мэр Кропивницкого предложил вакцинировать от COVID в общественном транспорте.