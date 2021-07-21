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21 июля 2021, 16:58 51

СБУ в Днепре поймала госисполнителей укравших у государства 5 миллионов гривен

21 июля 2021, 16:58 51
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Фото из открытых источников
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Служба безопасности Украины разоблачила государственных исполнителей Днепра на хищении 5 миллионов гривен

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы

Как установили правоохранители, руководители двух структурных подразделений Государственной исполнительной службы Днепра и их подчиненные, разворовывали средства, которые в пределах исполнительных производств должники переводили на счета государственного учреждения.

В реквизитах вместо реального получателя средств указывали банковский счет подконтрольного физического лица-предпринимателя. В отдельных случаях в платежках фигурировали счета родственников "дельцов" или их собственные.

В ходе обысков в служебных помещениях и местах фактического проживания участников сделки обнаружены:

деньги, вероятно полученные незаконным путем;

компьютерную технику и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Открыты уголовные производства по статьям 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

По результатам проведения соответствующих экспертиз организаторам и участникам противоправной схемы планируется сообщить о подозрении за совершение указанных преступлений и дополнительно по ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в начале июля СБУ задокументировала многомиллионные хищения в "Киевавтодоре"

СБУ хищение бюджет долги уголовное дело

 
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