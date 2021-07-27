СБУ подозревает руководство АРМА в коррупции: шестерым лицам объявлено подозрение

Фото: СБУ

По информации Службы безопасности Украины, руководство Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) вступило в сговор и незаконно завладело имуществом, которое находилось под контролем агентства

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что речь идет о средствах в размере $395 тысяч, на которые был наложен арест судом. По данным сотрудников СБУ, эти средства незаконно перевели на банковский счет подставного лица.

В ходе обысков по местам работы и фактического проживания должностных лиц АРМА изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт противоправного завладения средствами.

Проведены временные доступы и раскрыта банковская тайна относительно движения этих $395 тыс. Также проведен анализ телефонных соединений должностных лиц АРМА и других причастных. В результате подтверждены факты контактов и личных встреч в периоды времени, которые имеют значение для уголовного производства.

В службе сообщили, что 6 лицам объявлено подозрение о совершении преступления.

Ранее сообщалось, что СБУ закрыла часть магазинов пирамиды "B2B jewerly".