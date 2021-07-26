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26 июля 2021, 21:10 4

На Житомирской трассе произошло масштабное ДТП с участием четырех легковушек и бензовоза

26 июля 2021, 21:10 4
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Фото УНН
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Масштабное ДТП, в результате которого два человека получили ранения, произошло на Житомирской трассе с участием четырех автомобилей: Nissan, Chevrolet, Skoda, КИА, а также бензовоза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

По данным очевидцев, двигаясь в направлении Житомира во второй полосе, автомобиль Nissan хотел сделать маневр и повернуть налево. В это время во второй полосе двигался бензовоз, который не заметив маневра Nissan влетел в боковую часть автомобиля.

В результате столкновения Nissan отбросило сначала в отбойник, затем в автомобиль Chevrolet. Последний, в свою очередь, влетел сзади в автомобиль Skoda, а Skoda в КИА.

Последние три авто, на момент ДТП стояли в пробке. Также, стоит отметить, что на момент ДТП в салоне автомобиля Nissan находилось четыре человека: две женщины и двое детей. Травмы получила только водитель Nissan. У нее в резульат удара началось кровотечение из головы, но неравнодушные водители, проезжавшие в это время рядом, сразу оказали ей первую помощь. Дети и еще одна пассажирка получили легкий шок. Также незначительные ушибы получил и пассажир Chevrolet.

Остальные участники ДТП остались невредимыми.

Также, в результате дорожно-транспортного происшествия образовалась многокилометровая пробка.

Как сообщалось, сегодня на Львовщине в ДТП пострадали трое детей.

Также с сегодняшнего дня, 26 июля, в двух городах и областях заработали камеры фиксации нарушений ПДД. С 12:00 часов 26 июля на автомобильных дорогах двух областей и двух больших городов начали работать камеры фиксации правонарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

ДТП полиция авто Житомирская область авария

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