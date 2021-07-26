На Житомирской трассе произошло масштабное ДТП с участием четырех легковушек и бензовоза
Масштабное ДТП, в результате которого два человека получили ранения, произошло на Житомирской трассе с участием четырех автомобилей: Nissan, Chevrolet, Skoda, КИА, а также бензовоза
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.
По данным очевидцев, двигаясь в направлении Житомира во второй полосе, автомобиль Nissan хотел сделать маневр и повернуть налево. В это время во второй полосе двигался бензовоз, который не заметив маневра Nissan влетел в боковую часть автомобиля.
В результате столкновения Nissan отбросило сначала в отбойник, затем в автомобиль Chevrolet. Последний, в свою очередь, влетел сзади в автомобиль Skoda, а Skoda в КИА.
Последние три авто, на момент ДТП стояли в пробке. Также, стоит отметить, что на момент ДТП в салоне автомобиля Nissan находилось четыре человека: две женщины и двое детей. Травмы получила только водитель Nissan. У нее в резульат удара началось кровотечение из головы, но неравнодушные водители, проезжавшие в это время рядом, сразу оказали ей первую помощь. Дети и еще одна пассажирка получили легкий шок. Также незначительные ушибы получил и пассажир Chevrolet.
Остальные участники ДТП остались невредимыми.
Также, в результате дорожно-транспортного происшествия образовалась многокилометровая пробка.
Как сообщалось, сегодня на Львовщине в ДТП пострадали трое детей.