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26 июля 2021, 11:14 270

На Львовщине в ДТП пострадали трое детей

26 июля 2021, 11:14 270
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Фото: Facebook
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Во Львовской области на трассе Киев-Чоп столкнулись автомобили Honda и Skoda. В результате ДТП семь человек, в том числе трое детей, пострадали

Как передает RegioNews, об этом сообщили в патрульной полиции области.

Установлено, что столкновение произошло сегодня, 26 июля, около 08:00, на автодороге "Киев-Чоп" в селе Розвадов Стрыйского района.

Водитель автомобиля "Хонда Сивик", 63-летний житель Львова, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со "Шкодой" под управлением 54-летнего жителя Тернопольской области", - сообщили правоохранители.

В аварии телесные повреждения получил водитель "Шкоды" и четверо его пассажирок, среди которых трое детей в возрасте 5, 8 и 10 лет, а также 21-летняя девушка - все жители Тернопольской области.

Кроме того, травмированы водитель "Хонды" и его пассажирка, 40-летняя львовянка. Всех пострадавших доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства столкновения, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с грузовиком, в результате погибли четыре человека.

госпитализация ДТП дети авария Львовская область

 
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