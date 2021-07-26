08:56  26 июля
В Украине за сутки зафиксировали более 200 новых больных COVID-19
10:01  26 июля
За сутки в Украине от COVID вакцинировали почти 50 тысяч человек
17:59  26 июля
Война на Донбассе: оккупанты 10 раз сорвали "тишину" и ранили семерых наших бойцов
UA | RU
UA | RU
26 июля 2021, 16:34 19

В Киевской области временно ограничили въезд грузовиков

26 июля 2021, 16:34 19
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 26 июля, начиная с 13:45, ограничили движение для тяжеловесного транспорта на всех подъездах к Киевской области

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, пишет RegioNews.

Согласно сообщению, ограничение движения касается грузовиков:

  • вес которых превышает 24 тонны;
  • нагрузка на ось превышает 7 тонн.

Сейчас известно, что соответствующие меры были приняты из-за превышения дневной температуры более +28 градусов, для предотвращения порчи асфальта.

"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - отмечает пресс-служба МВД.

Напомним, недавно в Киеве грузовик устроил ДТП и врезался в мост.

погода Украина Киев авто Фура

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram