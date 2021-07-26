В Киевской области временно ограничили въезд грузовиков
В понедельник, 26 июля, начиная с 13:45, ограничили движение для тяжеловесного транспорта на всех подъездах к Киевской области
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, пишет RegioNews.
Согласно сообщению, ограничение движения касается грузовиков:
- вес которых превышает 24 тонны;
- нагрузка на ось превышает 7 тонн.
Сейчас известно, что соответствующие меры были приняты из-за превышения дневной температуры более +28 градусов, для предотвращения порчи асфальта.
"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - отмечает пресс-служба МВД.
Напомним, недавно в Киеве грузовик устроил ДТП и врезался в мост.
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