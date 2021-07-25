В ДТП на Полтавщине погибли четыре человека
В Полтавской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня около 05:00 вблизи с. Приходьки Пирятинского района на автодороге Р60 "Кролевец - Пирятин" в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека.
Для высвобождения тел погибших на месте работали восемь спасателей и две единицы техники.
Напомним, 24 июля в Польше произошло ДТП с украинцами.
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