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25 июля 2021, 12:56 283

В ДТП на Полтавщине погибли четыре человека

25 июля 2021, 12:56 283
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Фото из открытых источников
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В Полтавской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня около 05:00 вблизи с. Приходьки Пирятинского района на автодороге Р60 "Кролевец - Пирятин" в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека.

Для высвобождения тел погибших на месте работали восемь спасателей и две единицы техники.

Напомним, 24 июля в Польше произошло ДТП с украинцами.

Украина ДТП Полтавская область смерти авария

 
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