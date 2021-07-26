С 26 июля в двух городах и областях заработают камеры фиксации нарушений ПДД

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С 12:00 часов 26 июля на автомобильных дорогах двух областей и двух больших городов начнут работать камеры фиксации правонарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Камеры заработают в Житомирской и Кировоградской областях, а также в Кропивницком и Харькове.

Кировоградская область

на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении г. Одесса (ограничение скорости 110 км/ч)

на 253 км+462 автодороги М-05 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)

Житомирская область

на 94 км+461 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)

на 94 км+686 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)

на 97 км+297 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)

на 97 км+627 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)

на 158 км+305 (с. Березовка, Житомирский р-на) автодороги М-06 в направлении м. Ровно (ограничение скорости 50 км/ч)

м. Кропивницкий

ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Полтавская, 40, в направлении пл. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).

м. Харьков

просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км / ч)

В сообщении отмечается, что эти места расположения камер автофиксации выбрали из-за значительного количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.

Напомним, ранее Аваков объяснил, для чего вводят автоматическую фото - и видеофиксацию нарушений ПДД.