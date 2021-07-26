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26 июля 2021, 14:13 489

На Киевщине будут судить четырех полицейских за похищение человека

26 июля 2021, 14:13 489
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Фото: из открытых источников
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На Киевщине четырех полицейских будут судить за похищение человека, что сопровождалось нанесением травм, и за незаконное завладение транспортным средством

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Получив информацию о том, что потерпевший выступает посредником в продаже автомобилей, под видом покупателей полицейские договорились с ним о встрече и осмотре автомобиля марки "Toyota Land Cruiser Prado 150" стоимостью свыше 1 млн грн.

Так, правоохранители, не имея никаких законных оснований, надели на мужчину наручники и, противоправно удерживая в своем автомобиле, начали требовать от него 10 тыс. долларов за якобы попытку продажи похищенного автомобиля.

Получив от потерпевшего часть средств в сумме 2 тыс. евро правоохранители отпустили его и попытались продать Land Cruiser потерпевшего без его согласия. Однако их разоблачили во время транспортировки автомобиля в тайник.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила людей.

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