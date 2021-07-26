На Киевщине будут судить четырех полицейских за похищение человека

Фото: из открытых источников

На Киевщине четырех полицейских будут судить за похищение человека, что сопровождалось нанесением травм, и за незаконное завладение транспортным средством

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.



Получив информацию о том, что потерпевший выступает посредником в продаже автомобилей, под видом покупателей полицейские договорились с ним о встрече и осмотре автомобиля марки "Toyota Land Cruiser Prado 150" стоимостью свыше 1 млн грн.



Так, правоохранители, не имея никаких законных оснований, надели на мужчину наручники и, противоправно удерживая в своем автомобиле, начали требовать от него 10 тыс. долларов за якобы попытку продажи похищенного автомобиля.



Получив от потерпевшего часть средств в сумме 2 тыс. евро правоохранители отпустили его и попытались продать Land Cruiser потерпевшего без его согласия. Однако их разоблачили во время транспортировки автомобиля в тайник.



Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила людей.