08:56  26 июля
В Украине за сутки зафиксировали более 200 новых больных COVID-19
10:01  26 июля
За сутки в Украине от COVID вакцинировали почти 50 тысяч человек
17:59  26 июля
Война на Донбассе: оккупанты 10 раз сорвали "тишину" и ранили семерых наших бойцов
UA | RU
UA | RU
26 июля 2021, 15:49 442

На Ровенщине посадили за решетку несовершеннолетнего за убийство бабушки

26 июля 2021, 15:49 442
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Ровенщине суд вынес приговор 17-летнему жителю города Дубно за жестокое убийство бабушки гвоздодером

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Ровенской областной прокуратуры.

По данным следствия, в конце января обвиняемый на почве неприязненных отношений с бабушкой своего отчима умышленно нанес гвоздодером, который принес с собой, не менее трех ударов в область головы потерпевшей, причинив таким образом телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, от получения которой 84-летняя женщина умерла в больнице, не приходя в сознание.

Приговором Дубенского горрайонного суда несовершеннолетний приговорен к семи годам лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области отец топором зарубил сына.

Украина криминал убийство криминальное дело тюрьма

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram