На Ровенщине посадили за решетку несовершеннолетнего за убийство бабушки
На Ровенщине суд вынес приговор 17-летнему жителю города Дубно за жестокое убийство бабушки гвоздодером
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Ровенской областной прокуратуры.
По данным следствия, в конце января обвиняемый на почве неприязненных отношений с бабушкой своего отчима умышленно нанес гвоздодером, который принес с собой, не менее трех ударов в область головы потерпевшей, причинив таким образом телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, от получения которой 84-летняя женщина умерла в больнице, не приходя в сознание.
Приговором Дубенского горрайонного суда несовершеннолетний приговорен к семи годам лишения свободы.
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