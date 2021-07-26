На Ровенщине посадили за решетку несовершеннолетнего за убийство бабушки

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Ровенской областной прокуратуры.

По данным следствия, в конце января обвиняемый на почве неприязненных отношений с бабушкой своего отчима умышленно нанес гвоздодером, который принес с собой, не менее трех ударов в область головы потерпевшей, причинив таким образом телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, от получения которой 84-летняя женщина умерла в больнице, не приходя в сознание.

Приговором Дубенского горрайонного суда несовершеннолетний приговорен к семи годам лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области отец топором зарубил сына.