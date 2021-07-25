В Одесской области пропал полицейский, который задолжал коллегам $300 тысяч, - СМИ

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Несколько дней назад при загадочных обстоятельствах пропал и перестал выходить на связь заместитель руководителя управления патрульной полиции города Измаила Иван Митькин

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Думскую".

Предполагают, что исчезновение может быть связано с долгом мужчины перед коллегами - до 300 тысяч долларов. Он якобы их брал на закупку урожая зерновых.

"В течение нескольких месяцев знакомые вкладывались в авантюру патрульного, которая пророчила большие прибыли. Набрав долгов, офицер полиции начал уклоняться от кредиторов", - отмечает издание.

Также, как отмечают источники издания, перед исчезновением патрульный обокрал квартиру, которую снимал со своими коллегами. Вернувшись со смены, полицейские недосчитались крупной суммы денег и травматического пистолета.

По предварительной версии, причиной такого странного поведения могла стать игровая зависимость патрульного.

Напомним, ранее в полиции рассказали, как проходит масштабная зачистка Одесской области от криминалитета.