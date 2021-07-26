Советница ректора столичного вуза "приторговывала" дипломами
СБУ заблокировала коррупционную схему в одном из частных учреждений высшего образования. Советница ректора за взятки "гарантировала" получение дипломов об окончании вуза без фактического обучения и сдачи экзаменов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Правоохранители задержали чиновницу в Киеве на получении очередной части неправомерной выгоды.
По данным следствия, должностное лицо наладило коррупционный механизм получения денег от соискателей высшего образования. За взятки она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получении выпускных дипломов вне установленных требований учебной программы, - сообщают в СБУ.
Стоимость "услуг" стартовала от 1,5 тыс. долларов.
Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи неправомерной выгоды.
Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп служебного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщалось, в Хмельницком задержали чиновницу на взятке за решение об усыновлении. Разоблачена начальница Службы по делам детей Хмельницкой облгосадминистрации в вымогательстве и получении взятки в 5000 долларов США за содействие в усыновлении.