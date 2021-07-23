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23 июля 2021, 13:11 142

Охранники рынка в Черновцах "исцелили" нищего-калеку только одним приветствием

23 июля 2021, 13:11 142
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Фото: скриншот-видео
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На местном рынке в Черновцах произошел курьезный случай с участием якобы безногого нищего и охранников рынка, которые одним приветствием заставили "исцелиться" мужчину

Как передает RegioNews, видео с происшествием выложили на странице Калиновского рынка в Facebook.

Так, мужчина выдавал себя за нищего без ног и сидел в проходном месте в коробке. К нему впоследствии подошли охранники рынка и поздоровались. В этот же момент мужчина внезапно "исцелился" - у него появились ноги, он забрал свою коробку и ушел.

"Помните, мы рассказывали вам о нашей службе финансового мониторинга и охраны? Так вот, ребята настолько крутые, что не только легко ловят преступников, но еще и могут чудесным образом исцелить!" - написали на странице Калиновского рынка.

Видео получило широкую огласку в местных социальных сетях, охранникам рынка даже предложили пройтись по городу и "исцелить" всех других нищих.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в городском автобусе произошла драка: пенсионерка набросилась на женщину, которая ехала без маски.

Черновцы полиция происшествия соцсети рынок

 
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