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12 июля 2021, 10:37 244

В аэропорту "Борисполь" правоохранители изьяли почти 300 килогарммов янтаря

12 июля 2021, 10:37 244
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прес-служба Офісу генпрокурора
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В международном аэропорту "Борисполь" во время оформления багажа правоохранители обнаружили и изьяли почти 300 килограмм янтаря.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

В ходе следствия установлено, что на складе временного хранения аэропорта было размещено 13 коробок, в которых находились мешки с веществом природного происхождения желтого и коричневого цвета с разными оттенками, которое по внешнему виду имеет признаки необработанного и обработанного янтаря разной формы и размера.

Солнечный камень, согласно таможенной декларации, гражданин Украины перемещал в несопровождаемом багаже в Китай с отметкой "личные вещи" весом более 300 килограмм.

Решается вопрос об аресте изъятого имущества, а также продолжается установление лиц, причастных к преступной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины – сбыт, хранение, перевозка, переработка янтаря.

Напомим, что 7 июля на Ровенщине у мужчины изъяли почти 140 кг янтаря.

янтарь контрабанда преступление генпрокурор уголовное дело

 
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