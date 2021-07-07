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07 июля 2021, 18:44 196

На Ровенщине у мужчины изъяли почти 140 кг янтаря

07 июля 2021, 18:44 196
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Фото Прокуратура Ровенской области
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Мужчина, проживающий в Ровенской области, прятал у себя дома почти 140 кг янтаря, на который не имел документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенская области.

В частности, в рамках уголовного производства по факту незаконной добычи, янтаря законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, 6 июля проведен санкционированный обыск в доме и в хозяйстве 28-летнего жителя Вараського района.

В ходе следственных действий обнаружено и изъято 138 кг камней янтаря различных фракций.

Мужчина, у которого изъяли "солнечный камень" является также фигурантом в уголовном производстве по факту незаконной вырубки древесины и реализации без каких-либо документов.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на янтарь, проводятся необходимые следственные действия. Назначена судебная геммологическая экспертиза камней.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, Служба безопасности разоблачила межрегиональную банду, которая сбывала контрабандный кокаин.

прокуратура Ровно янтарь

 
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