На Ровенщине у мужчины изъяли почти 140 кг янтаря
Мужчина, проживающий в Ровенской области, прятал у себя дома почти 140 кг янтаря, на который не имел документов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенская области.
В частности, в рамках уголовного производства по факту незаконной добычи, янтаря законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, 6 июля проведен санкционированный обыск в доме и в хозяйстве 28-летнего жителя Вараського района.
В ходе следственных действий обнаружено и изъято 138 кг камней янтаря различных фракций.
Мужчина, у которого изъяли "солнечный камень" является также фигурантом в уголовном производстве по факту незаконной вырубки древесины и реализации без каких-либо документов.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на янтарь, проводятся необходимые следственные действия. Назначена судебная геммологическая экспертиза камней.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Напомним, Служба безопасности разоблачила межрегиональную банду, которая сбывала контрабандный кокаин.