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23 июля 2021, 18:24 2

СБУ в аэропорту "Бориспииль" накрыла многотонную партию контрабандных сигарет на миллионы гривен

23 июля 2021, 18:24 2
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Служба безопасности Украины изъяла в международном аэропорту "Борисполь" более 10 тонн контрабандных сигарет на общую сумму более 10 млн грн.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы

К организации противоправной деятельности причастны несколько должностных лиц Киевской таможни.

Установлено, что участники схемы планировали нелегально переправлять из одной из стран Ближнего Востока в ЕС оптовые партии табачных изделий с поддельными марками акцизного сбора. Для сокрытия продукции, дельцы вносили недостоверные сведения в таможенные декларации.

"Маршрут" товара проходил через территорию Украины. По оперативным данным, после перемещения контрабанды через госграницу дельцы планировали скрытно переправлять ее к ЕС вне установленных пунктов пропуска.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и участников противоправной деятельности.

Напомним, что 23 июля правоохранители в Киеве "накрыли" партию героина на миллиард гривен

СБУ ЕС контрабанда товары сигареты

 
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