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15 июля 2021, 17:16 466

СБУ задержала контрабандистов,которые везли в Россиию комплектующие к "штурмовику"

15 июля 2021, 17:16 466
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Фото из открытых источников
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Слжба безопасности Украины предупредила контрабанду в РФ комплектующих к ударному вертолету Ми-24

Об этом пишет Regionews со ссылкой на телеграмм-канал спецслужбы.

Злоумышленников задержали в Харьковской области в нескольких метрах от государственной границы вместе с "грузом".

Изъятые детали к штурмовой авиации направлены на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство.

Следователи спецслужбы устанавливают всех причастных к преступлению.

Напомним, что в начале июля на Галицкой таможне СБУ заблокировала контрабандный груз фигуранта списка СНБО на 16 млн грн.

СБУ преступление уголовное дело контрабанда авиация

 
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