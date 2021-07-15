СБУ задержала контрабандистов,которые везли в Россиию комплектующие к "штурмовику"
Слжба безопасности Украины предупредила контрабанду в РФ комплектующих к ударному вертолету Ми-24
Об этом пишет Regionews со ссылкой на телеграмм-канал спецслужбы.
Злоумышленников задержали в Харьковской области в нескольких метрах от государственной границы вместе с "грузом".
Изъятые детали к штурмовой авиации направлены на экспертизу.
По данному факту начато уголовное производство.
Следователи спецслужбы устанавливают всех причастных к преступлению.
Напомним, что в начале июля на Галицкой таможне СБУ заблокировала контрабандный груз фигуранта списка СНБО на 16 млн грн.
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