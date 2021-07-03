В Польше произошло очередное ДТП с украинцами: четыре человека пострадали

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В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четверо украинцев, среди них есть несовершеннолетний

Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Возле Тарнува в Польше произошло ДТП. Пострадали четверо украинцев, в т.ч. несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм", - сообщил Николенко.

По словам представителя МИД, на месте происшествия находится консул Украины для предоставления гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранителями и больницей.

Напомним, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много погибших и травмированных. 22 марта в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.