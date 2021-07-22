В Киеве судья с признаками опьянения устроила ДТП
В Киеве на Оболони судья за рулем автомобиля Audi устроила ДТП. Авто на скорости вылетело с дороги на тротуар, сбило столб и протаранило дерево, при этом едва не улетев в Днепр
Как передает RegioNews, об этом сообщил dtp.kiev.ua.
Предварительно выпившая женщина-водитель Audi вылетела с дороги, сбила электроопору, чуть не поубивала людей и полетела в дерево, которое ей спасло жизнь", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщает "Киев Оперативный", нарушительницей оказалась Светлана Колегаева, судья Деснянского районного суда г. Киева.
Напомним, 12 июля полиция сообщила детали ДТП на Киевщине: в салоне "Vоlkswagen-Golf" было 16 человек.
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