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22 июля 2021, 12:16 650

В Киеве судья с признаками опьянения устроила ДТП

22 июля 2021, 12:16 650
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Фото: Telegram "Життя Оболонського району"
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В Киеве на Оболони судья за рулем автомобиля Audi устроила ДТП. Авто на скорости вылетело с дороги на тротуар, сбило столб и протаранило дерево, при этом едва не улетев в Днепр

Как передает RegioNews, об этом сообщил dtp.kiev.ua.

Предварительно выпившая женщина-водитель Audi вылетела с дороги, сбила электроопору, чуть не поубивала людей и полетела в дерево, которое ей спасло жизнь", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает "Киев Оперативный", нарушительницей оказалась Светлана Колегаева, судья Деснянского районного суда г. Киева.

Напомним, 12 июля полиция сообщила детали ДТП на Киевщине: в салоне "Vоlkswagen-Golf" было 16 человек.

ДТП полиция происшествия авто авария

 
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