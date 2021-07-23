На Луганщине Mercedes-Benz Sprinter с пассажирами взлетел в кювет, пятеро госпитализированных

Фото полиции Луганской области

Сегодня, около в 15: 50 на автодороге Н-21 "Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк" произошло ДТП вследствие того, что водитель мини-автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадавшие получили повреждения различной степени тяжести

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, 55-летний водитель, который двигался по направлению к Харькову с шестью пассажирами, вылетел в кювет в результате того, как превысил скорость и не справился с управлением.

В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим на месте происшествия медиками и полицейскими была оказана помощь и пятеро из них были госпитализированы в больницу, - пишет пресс-служба полиции.

Сейчас против водителя миниавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, сегодня на Закарпатье фура въехала в поезд: эвакуировали более 200 человек.