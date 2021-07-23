На Хмельнитчине спасли от огня 65 га пшеницы

Фото ГСЧС

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области спасатели ликвидировали пожар на поле с пшеницей, которое вероятно занялось от падения высоковольтной линии

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.

23 июля в 12:24 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что неподалеку с. Слобидка-Рахновская Каменец-Подольского района горит поле пшеницы. Пока аграрии вспахивали территорию по фронту распространения пламени, пожарные "отбивали" у огня каждый квадратный метр пшеницы, - говорится в сообщении.

Тушение осложнялось сильными порывами ветра, а также отсутствием водоисточников.

Совместными усилиями спасли 65 га пшеницы.

Вероятно, пожар возник из-за падения высоковольтной линии на поле с пшеницей, - отметили в ГСЧС.

Как сообщалось, 21 июля на Полтавщине сгорели почти три десятка ульев с пчелами. В селе Большая Павловка Полтавской области 20 июля сгорели десятки ульев с пчелами.