На Полтавщине сгорели почти три десятка ульев с пчелами
В селе Большая Павловка Полтавской области 20 июля сгорели десятки ульев с пчелами
Об этом сообщили в ГСЧС Полтавщины, пишет RegioNews.
Известно, что возгорание произошло днем, около 16:00. В огне сгорело 28 ульев с пчелами, а также колесная платформа и трава на площади 0,6 га.
В то же время 30 ульев с пчелами все же удалось спасти от пожара, также не пострадала еще одна колесная платформа. Пожар был локализован в 17:20, а в 18:40 – ликвидирован.
Напомним, недавно на Закарпатье молния попала в базу отдыха и стала причиной пожара.
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