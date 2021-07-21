На Полтавщине сгорели почти три десятка ульев с пчелами

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Об этом сообщили в ГСЧС Полтавщины, пишет RegioNews.

Известно, что возгорание произошло днем, около 16:00. В огне сгорело 28 ульев с пчелами, а также колесная платформа и трава на площади 0,6 га.

В то же время 30 ульев с пчелами все же удалось спасти от пожара, также не пострадала еще одна колесная платформа. Пожар был локализован в 17:20, а в 18:40 – ликвидирован.

Напомним, недавно на Закарпатье молния попала в базу отдыха и стала причиной пожара.