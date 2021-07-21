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21 июля 2021, 15:30 270

На Полтавщине сгорели почти три десятка ульев с пчелами

21 июля 2021, 15:30 270
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Фото из открытых источников
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В селе Большая Павловка Полтавской области 20 июля сгорели десятки ульев с пчелами

Об этом сообщили в ГСЧС Полтавщины, пишет RegioNews.

Известно, что возгорание произошло днем, около 16:00. В огне сгорело 28 ульев с пчелами, а также колесная платформа и трава на площади 0,6 га.

В то же время 30 ульев с пчелами все же удалось спасти от пожара, также не пострадала еще одна колесная платформа. Пожар был локализован в 17:20, а в 18:40 – ликвидирован.

Напомним, недавно на Закарпатье молния попала в базу отдыха и стала причиной пожара.

Украина пожар Полтава Полтавская область животные

 
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