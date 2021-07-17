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17 июля 2021, 15:32 138

Спасатели ликвидировали масштабный лесной пожар в зоне ООС

17 июля 2021, 15:32 138
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В зоне проведения операции объединенных сил в Луганской области спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар в районе поселка Трехизбенка

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Regionews.

Известно, что сообщение о горении леса и сухой травы поступило 16 июля от работника Трьохизбенского лесничества в 14:00.

Для ликвидации лесного пожара на площади три гектара и степного пожара на площади шесть гектаров было задействовано 29 спасателей и семь единиц специальной техники, а также девять спасателей и три единицы специальной техники из состава пиротехнических подразделений ГСЧС.

В течение двух часов от получения сигнала пожар был локализован, а в шесть часов утра 17 июля полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове спасатели в ночь на 7 июля ликвидировали четыре пожара в передвижных табачных киосках.

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