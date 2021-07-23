Непогода в Украине: без света остались 13 населенных пунктов

Из-за сильной грозы и порывов ветра без электроэнергии в Украине остались 13 населенных пунктов в трех областях

Как передает RegioNews об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По состоянию на 07:00, 23 июля, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 13 населенных пунктов в 3 областях (Киевская - 9, Донецкая - 3 и Кировоградская - 1)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, как сообщили спасатели, за прошедшие сутки в Украине наблюдались осложнения погодных условий в отдельных областях.

Так, шквальный ветер и интенсивные дожди привели к подтоплению 38 частных жилых домов и домохозяйств, а также к падению деревьев. В частности, порывами ветра было повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды, которая подтопила в Бердянске дома и дороги, произошел обрыв проводов электроснабжения на подтопленный участок. В результате этого погибли два человека.