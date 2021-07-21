Поджигателя "Эпицентра" на Николаевщине поместили в психиатрическое учреждение с усиленным режимом надзора

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Николаевская облпрокуратура просит суд о применении принудительного медицинского лечения в отношении гражданина, который обвиняется в поджоге магазина "Эпицентр" в г. Первомайск и в законченном покушении на умышленное убийство двух или более лиц

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, 2 февраля этого года около 12.30 часов злоумышленник прибыл в магазин "Эпицентр", и с целью уничтожения магазина, в отделе, где продаются лакокрасочные материалы, взял бутылку растворителя "Уайт-спирит", снял крышку и облил ею другие коробки с этим средством. После чего с помощью зажигалки поджег бутылку и бросил ее на прилавок, - говорится в сообщении.

Огнем было уничтожено ориентировочно 4000 кв м с общей площади помещения магазина и товар, который находился в магазине.

Это заметили охранники магазина и попытались его задержать. Поджигатель оказал сопротивление и нанес удары острой частью топора двум охранникам.

Сейчас злоумышленник помещен в психиатрическое учреждение с усиленным режимом надзора.

Прокуратура утвердила и направила в суд ходатайство о применении в отношении этого 37-летнего жителя г. Первомайск принудительных мер медицинского характера.

Как сообщалось, 2 февраля "Эпицентр” в Первомайске поджег мужчина с ножом и топором. В результате нападения пострадали двое охранников гипермаркета, их доставили в больницу.

Также по информации ГАСИ, сгоревший в Первомайске ТЦ "Эпицентр" не был введен в эксплуатацию. Торговый центр не получил сертификат о вводе в эксплуатацию из-за подачи неполного пакета документов.